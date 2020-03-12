ИА «Ореанда-Новости». Ученик одного из образовательных учреждений города Свободный, расположенного в Амурской области, из пневматического оружия открыл стрельбу в школе. В региональном УМВД уведомили о том, что во время инцидента были ранены двое школьников. 

Предполагается, что стрельбу открыл ученик старшего класса. В отношении ученика восемнадцати лет избрана мера процессуального принуждения - обязательство явки. Причины случившегося сейчас устанавливаются.