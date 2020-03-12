В региональном УМВД уведомили о том, что во время инцидента были ранены двое школьников.Предполагается, что стрельбу открыл ученик старшего класса. В отношении ученика восемнадцати лет избрана мера процессуального принуждения - обязательство явки. Причины случившегося сейчас устанавливаются.