12.03.2020, 14:30
В России ученик старших классов открыл стрельбу в школе
ИА «Ореанда-Новости». Ученик одного из образовательных учреждений города Свободный, расположенного в Амурской области, из пневматического оружия открыл стрельбу в школе. В региональном УМВД уведомили о том, что во время инцидента были ранены двое школьников.
Предполагается, что стрельбу открыл ученик старшего класса. В отношении ученика восемнадцати лет избрана мера процессуального принуждения - обязательство явки. Причины случившегося сейчас устанавливаются.
Предполагается, что стрельбу открыл ученик старшего класса. В отношении ученика восемнадцати лет избрана мера процессуального принуждения - обязательство явки. Причины случившегося сейчас устанавливаются.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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