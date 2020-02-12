ИА «Ореанда-Новости» . Более трети областей государства закончили прошлый год с дефицитным бюджетом. Согласно документам министерства финансов России число таких регионов возросла с 15 до 35. Об этом сообщает РБК.

Общий дефицит бюджета всех указанных регионов составил 233 миллиарда рублей. Наиболее ощутимая разница между доходной и расходной частью бюджета зафиксирована в столице и в Московской области.

Лидерами по дефициту бюджета стали Башкирия, Севастополь, Иркутск и Липецкая область. По профициту бюджета лидировали Красноярский и Краснодарский края, Ямало-Ненецкий автономный округ.