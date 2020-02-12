12.02.2020, 18:00
В России удвоилось количество регионов с дефицитом бюджета
ИА «Ореанда-Новости». Более трети областей государства закончили прошлый год с дефицитным бюджетом. Согласно документам министерства финансов России число таких регионов возросла с 15 до 35. Об этом сообщает РБК.
Общий дефицит бюджета всех указанных регионов составил 233 миллиарда рублей. Наиболее ощутимая разница между доходной и расходной частью бюджета зафиксирована в столице и в Московской области.
Лидерами по дефициту бюджета стали Башкирия, Севастополь, Иркутск и Липецкая область. По профициту бюджета лидировали Красноярский и Краснодарский края, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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