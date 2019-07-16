ИА «Ореанда-Новости» За препятствование работе медиков предусмотрен штраф от четырёх до пяти тысяч рублей. Владельцам автомобилей, которые не пропустили карету скорой помощи, грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей и лишение прав на срок от трёх до 12 месяцев.

Соответствующий пакет законопроектов приняла Госдума.

В случае если препятствование работе медиков причинило тяжкий вред здоровью пострадавшего, нарушитель обязан будет выплатить штраф до 80 тысяч рублей, а также попасть в заключение на срок до двух лет. Если нарушение привело к смерти пострадавшего — срок тюремного заключения увеличится до четырёх лет.

Также предлагается увеличить штраф за непропуск любых машин экстренных служб и полиции с 500 до трёх–пяти тысяч рублей.



По мнению экспертов, усиление ответственности позволит защитить как медиков, так и пациентов.

