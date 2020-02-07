07.02.2020, 21:01
В России уменьшились объёмы поставки газа в Турцию
ИА «Ореанда-Новости». В прошлом году уменьшились объёмы поставки российского газа в Турцию, сообщает Совет по регулированию энергорынка Турции.
За 2019 год в Турцию поступило около 14,6 миллиардов кубометров российского голубого топлива, что на 40% меньше, чем в 2018 году. За последние 13 лет Турция впервые вышла из тройки лидеров-покупателей газа из России. Снижение спроса в Турции на российский газ произошло из-за запуска нового газопровода ТАР из Азербайджана. Также, на уменьшение объёмов поставки российского голубого топлива повлиял и ценовой спор, который возник между странами 4 года назад.
Стоит отметить, что российский газовый поток в прошлом году оказался недозагруженным на треть.
За 2019 год в Турцию поступило около 14,6 миллиардов кубометров российского голубого топлива, что на 40% меньше, чем в 2018 году. За последние 13 лет Турция впервые вышла из тройки лидеров-покупателей газа из России. Снижение спроса в Турции на российский газ произошло из-за запуска нового газопровода ТАР из Азербайджана. Также, на уменьшение объёмов поставки российского голубого топлива повлиял и ценовой спор, который возник между странами 4 года назад.
Стоит отметить, что российский газовый поток в прошлом году оказался недозагруженным на треть.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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