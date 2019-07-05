ИА «Ореанда-Новости» 5 июля вступил в силу приказ Минэкономразвития от 20 марта 2019 года № 144, в соответствии с которым упрощён порядок нотариального ведения наследственных дел.

Согласно положениям данного акта нотариусы вправе самостоятельно запрашивать сведения из Единого государственного реестра недвижимости о документах, на основании которых зарегистрировано вещное право наследодателя. Нотариус может запросить данные как в бумажном, так и в электронном виде, самостоятельно подписав запрос. Ранее данная информация предоставлялась исключительно по запросу правообладателя, его законного представителя или доверенного лица.

«…При оформлении наследства гражданам станет проще получить нотариальное удостоверение имущественных прав», – прокомментировала нововведение заместитель главы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семёнова.