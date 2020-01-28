28.01.2020, 09:30
В России ущерб от экономических преступлений составил более 500 миллиардов рублей
ИА «Ореанда-Новости». В России ущерб от экономических преступлений составил более 500 миллиардов рублей. Об этом сообщили эксперты МВД.
В прошлом году было выявлено 104 тысячи экономических правонарушений. Сумма ущерба по ним составила 440 миллиардов долларов. Также было выявлено 187,7 миллионов рублей в качестве ущерба от преступлений с экономической направленностью (хищение имущества, IT-мошенничества).Общая сумма ущерба от преступлений, связанных с экономическим направлением, составила 627,7 миллиардов рублей.
В 2018 году уровень экономических правонарушений был на 11,5% выше, чем в 2019 году. Также эксперты отметили, что в прошлом году количество IT-мошенничества возросло примерно на 70%, по сравнению с 2018 годом.
В прошлом году было выявлено 104 тысячи экономических правонарушений. Сумма ущерба по ним составила 440 миллиардов долларов. Также было выявлено 187,7 миллионов рублей в качестве ущерба от преступлений с экономической направленностью (хищение имущества, IT-мошенничества).Общая сумма ущерба от преступлений, связанных с экономическим направлением, составила 627,7 миллиардов рублей.
В 2018 году уровень экономических правонарушений был на 11,5% выше, чем в 2019 году. Также эксперты отметили, что в прошлом году количество IT-мошенничества возросло примерно на 70%, по сравнению с 2018 годом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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