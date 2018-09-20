ИА «Ореанда-Новости». Российская трёхсторонняя комиссия утвердила проект о переносе праздничных и выходных дней на следующий год. В этом году у россиян новогодние «каникулы» окажутся меньше обычного.



На сайте Минтруда сообщается, что Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложения о переносе выходных дней в 2019 году. Проект постановления разрабатывали в Минтруде. Отмечается, что целью проекта является рациональное использование работниками выходных и нерабочих праздничных дней.

«Сегодня Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила данный проект», — говорится в сообщении Минтруда.

Рассказываем подробнее о переносах в следующем году.

В этом году два выходных дня 5 и 6 января выпадают на субботу и воскресенье, но так как они совпадают с нерабочими праздничными днями, эти выходные перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятницу).

23 февраля также выпадает на выходной день – субботу. Поэтому праздник перенесут на пятницу 10 мая.

В 2019 году новогодние праздники у россиян продлятся десять дней, а майские – пять и четыре дней. Об этом сообщается в проекте постановления правительства «О переносе выходных дней в 2019 году».

Новогодние «каникулы» у россиян начнутся с 30 декабря и будут длиться по 8 января. О переносах выходных дней 5 и 6 января мы уже сообщали выше. На День защитника Отечества выходными днями станут 23 и 24 февраля, а на Международный женский день – 8-10 марта, майские каникулы продлятся с 1 по 5 мая и с 9 по 12 число, 12 июня, а также 2-4 ноября.

В начале 2019 года бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предлогал сократить новогодние каникулы, чтобы избежать роста смертности. Он считает, что неделя должна начинаться со 2 января.

«Действительно, январь для нас — это тот месяц, когда идет еще дополнительная, к сожалению, смертность населения, вызванная, по моей оценке, длительными новогодними праздниками», – считает депутат.





