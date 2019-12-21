ИА «Ореанда-Новости». Минпросвещения представило расписание Единых государственных экзаменов на 2020 год, пишет «Интерфакс».



Так, основная волна ЕГЭ начнётся 25 мая. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу и информатику. 28 мая будет экзамен по русскому языку, а 1 июня – математика.



Далее 4 июня выпускники напишут историю и физику, 8 июня - обществознание и химию, 11 июня - иностранные языки и биологию.