21.11.2019, 15:38
В России увеличили штрафы за утечку персональных данных в IT-сфере
ИА «Ореанда-Новости». В России увеличили суммы административных штрафов за утечку персональных данных, непредставление информации в ФСБ, несоблюдение требований к контенту и оборудованию в IT-сфере.
Зконопроект был принят в третьем чтении сегодня, 21 ноября. Теперь за утечку персональных данных физических лиц будут штрафовать должностных лиц на сумму от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей, а за повторное нарушение - от 500 тысяч рублей до 800 тысяч рублей. За аналогичное нарушение юридическое лицо будет привлечено к штрафам в сумме от 1 миллиона рублей до 6 миллионов рублей и от 6 миллионов рублей до 18 миллионов рублей соответственно.
Также правительство будет штрафовать за отказ от соблюдения требований к оборудованию на сумму до 6 миллионов рублей. За нарушения в области детского контента - до 1 миллиона рублей. За непредставление информации о звонках, сообщениях и прочей переданной информации в органы ФСБ, оператора могут привлечь к административному штрафу в размере до 6 миллионов рублей при статусе юридического лица. Гражданина за аналогичное нарушение могут оштрафовать на сумму не более 30 тысяч рублей.
Законопроект также предусматривает административную ответственность за рассылку сообщений, содержащую призыв к терроризму. Человека могут оштрафовать на сумму не более 5 миллионов рублей.
Зконопроект был принят в третьем чтении сегодня, 21 ноября. Теперь за утечку персональных данных физических лиц будут штрафовать должностных лиц на сумму от 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей, а за повторное нарушение - от 500 тысяч рублей до 800 тысяч рублей. За аналогичное нарушение юридическое лицо будет привлечено к штрафам в сумме от 1 миллиона рублей до 6 миллионов рублей и от 6 миллионов рублей до 18 миллионов рублей соответственно.
Также правительство будет штрафовать за отказ от соблюдения требований к оборудованию на сумму до 6 миллионов рублей. За нарушения в области детского контента - до 1 миллиона рублей. За непредставление информации о звонках, сообщениях и прочей переданной информации в органы ФСБ, оператора могут привлечь к административному штрафу в размере до 6 миллионов рублей при статусе юридического лица. Гражданина за аналогичное нарушение могут оштрафовать на сумму не более 30 тысяч рублей.
Законопроект также предусматривает административную ответственность за рассылку сообщений, содержащую призыв к терроризму. Человека могут оштрафовать на сумму не более 5 миллионов рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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