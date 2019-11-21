Зконопроект был принят в третьем чтении сегодня, 21 ноября. Теперь за утечку персональных данных физических лиц будут штрафовать должностных лиц на сумму, а за повторное нарушение -. За аналогичное нарушение юридическое лицо будет привлечено к штрафам в суммесоответственно.Также правительство будет штрафовать за отказ от соблюдения требований к оборудованию на сумму до 6 миллионов рублей. За нарушения в области детского контента - до 1 миллиона рублей. За непредставление информации о звонках, сообщениях и прочей переданной информации в органы ФСБ, оператора могут привлечь к административному штрафу в размере до 6 миллионов рублей при статусе юридического лица. Гражданина за аналогичное нарушение могут оштрафовать на сумму не более 30 тысяч рублей.Законопроект также предусматривает административную ответственность