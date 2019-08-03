ИА «Ореанда-Новости» По данным Министерства здравоохранения, число россиян, которым поставили диагноз ВИЧ, за десять лет выросло в полтора раза.

Согласно данным, в 2018 году ВИЧ был выявлен почти у 86 тысяч человек. Общее число ВИЧ-инфицированных в России достигло 896 тысяч человек.

Эти данные прозвучали на фоне информации о том, что закупка препарата ламивудин против ВИЧ в России потерпела крах.

Россияне стали чаще умирать от ВИЧ. В 2018 году погибло более 20 тысяч человек, показатель смертности вырос на 2,2 процента.

Специалисты подчёркивают, что этот показатель завышен. Поскольку при наличии и ВИЧ, и туберкулёза, причиной смерти обычно указывалась ВИЧ-инфекция.