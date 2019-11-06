Путин также отметил, что ведётся работа и по другим направлениям, например, в противодействии иностранным спецслужбам, пишет «МК».Президент также, выступая на встрече с высшими офицерами и прокурорами, отметил работу Службы внешней разведки, которая, по словам главы государства, проводит глубокий анализ ситуации в мире. Он заявил, что материалы СВР являются основой стратегических решений.