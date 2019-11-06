06.11.2019, 16:44
В России в этом году предотвратили почти 40 терактов
ИА «Ореанда-Новости». За девять месяцев этого года ФСБ предотвратила 39 преступлений террористической направленности, рассказал президент России Владимир Путин.
Путин также отметил, что ведётся работа и по другим направлениям, например, в противодействии иностранным спецслужбам, пишет «МК».
Президент также, выступая на встрече с высшими офицерами и прокурорами, отметил работу Службы внешней разведки, которая, по словам главы государства, проводит глубокий анализ ситуации в мире. Он заявил, что материалы СВР являются основой стратегических решений.
Путин также отметил, что ведётся работа и по другим направлениям, например, в противодействии иностранным спецслужбам, пишет «МК».
Президент также, выступая на встрече с высшими офицерами и прокурорами, отметил работу Службы внешней разведки, которая, по словам главы государства, проводит глубокий анализ ситуации в мире. Он заявил, что материалы СВР являются основой стратегических решений.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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