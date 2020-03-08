ИА «Ореанда-Новости». В РФ заработал обновленный вариант полиса ОСАГОЦентробанк заявилчто с 8 марта 2020 года автомобилисты имеют право вносить данные о договоре КАСКО с обратной стороны обязательной страховки. До сих пор этот документ являлся отдельнымно сейчас оба соглашения можно размещать на одном бланке.

Новый полис предусматривает риск утраты либо повреждения транспорта и предполагает франшизукоторая не должна быть больше 20от суммы страховкиК тому же дата истечения действительности договоров должна совпадать по обеим страховкамХотя от КАСКО можно отказыватьсяне дожидаясь окончания ОСАГОДвойной полис есть и в электронном виде.