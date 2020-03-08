08.03.2020, 18:42
Новый формат полиса ОСАГО заработал в России
ИА «Ореанда-Новости». В РФ заработал обновленный вариант полиса ОСАГО. Центробанк заявил, что с 8 марта 2020 года автомобилисты имеют право вносить данные о договоре КАСКО с обратной стороны обязательной страховки. До сих пор этот документ являлся отдельным, но сейчас оба соглашения можно размещать на одном бланке.
Новый полис предусматривает риск утраты либо повреждения транспорта и предполагает франшизу, которая не должна быть больше 20% от суммы страховки. К тому же дата истечения действительности договоров должна совпадать по обеим страховкам. Хотя от КАСКО можно отказываться, не дожидаясь окончания ОСАГО. Двойной полис есть и в электронном виде.
Новый полис предусматривает риск утраты либо повреждения транспорта и предполагает франшизу, которая не должна быть больше 20% от суммы страховки. К тому же дата истечения действительности договоров должна совпадать по обеим страховкам. Хотя от КАСКО можно отказываться, не дожидаясь окончания ОСАГО. Двойной полис есть и в электронном виде.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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