ИА «Ореанда-Новости». Около 80 процентов россиян перешли на удалённый формат работы из-за эпидемии коронавируса, пишут «Известия».



При этом около 31 процента недовольны той обстановкой, в которой им приходится работать. Ещё 44 процента россиян сказали, у них дома нет подходящего стола или кресла. Ещё 23 процента респондентов оказались недовольны скоростью интернета.



Ещё 34 процента опрошенных сказали, что у них дома неподходящая для работы атмосфера. В то же время почти 55 процентов опрошенных рассказали, что их работодатели отказались компенсировать затраты на обеспечение нужных средств для удалённой работы.