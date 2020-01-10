10.01.2020, 17:24
В России возбудили первое уголовное дело за незаконную добычу янтаря
ИА «Ореанда-Новости». В Калининградской области полиция задержала мужчину, который незаконно добывал янтарь, пишет «Коммерсант».
Отмечается, что это первое подобное дело в России после изменений в Уголовном кодексе.
Изменения президент России Владимир Путин внёс 28 декабря минувшего года. Новый закон установил уголовную ответственность за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней. За повторное такое нарушение будет грозить штраф до 1 миллиона рублей.
Отмечается, что это первое подобное дело в России после изменений в Уголовном кодексе.
Изменения президент России Владимир Путин внёс 28 декабря минувшего года. Новый закон установил уголовную ответственность за самовольную добычу и незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней. За повторное такое нарушение будет грозить штраф до 1 миллиона рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии