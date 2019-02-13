Сообщается, что малыша для неё родила её же сестра. Зачат ребёнок был при помощи искусственного оплодотворения, сообщает «Лента.ру».Юрист из Международной правозащитной группы «Агора» Ильнур Шарапов рассказал, что. По словам адвоката, это дело стало прецедентом в разбирательствах по поводу усыновления ВИЧ-положительными своих родственников.Шарапов рассказал, что. В итоге женщина чуть не умерла и лишилась возможности иметь детей.В прошлом году женщина подала жалобу в. После этого судебного решения соответствующие поправки внесли в Семейный кодекс России.Ранее суд в Красноярске допустил, что запрет местной администрации, которая запрещала бабушке в ВИЧ взять под опеку внука, родители которого погибли, незаконным. Это стало возможным также благодаря решению КС.Получилось так, что в 2017 году бабушке разрешили оформить опеку над внуком, но через год администрация решила отказать, так как у женщины нашли ВИЧ. Юристы обратились в суд. Они указали, что чиновники не спросили мнение самого внука, а также не учли точку зрения специалистов по ВИЧ и то, что бабушке с детства воспитывает внука.Однако суд принял сторону бабушки только со второй попытки. Женщина смогла добиться своего только после соответствующего решения Конституционного суда. В правозащитной организации «Агора» такое решение суда назвали важнейшим шагом по уменьшению дискриминации» людей, которые живут с ВИЧ.