12.02.2019, 20:17
В России впервые возбудили дело о вовлечении несовершеннолетних в митинги
ИА «Ореанда-Новости». В Калининграде первый раз в стране возбудили дело об административном правонарушении по новой статье о вовлечении несовершеннолетних в участие в несанкционированной акции.
О составлении протокола рассказал представитель штаба оппозиционера Алексея Навального в Калининграде Иван Лузин. Именно в отношении него и был составлен протокол.
Лузин рассказал, что 7 февраля он и ещё две несовершеннолетние девушки устроили на городской площади акцию протеста против пыток. Митинг был посвящён участникам уголовных дел против «Сети» и БАРС.
Молодые люди держали в руках плакаты, на которых, например, было написано «Пытка электрошокером — Виктор Филинков, 25 лет» и «Избит в отделении — Александр Оршулевич, 30 лет».
В результате акция протеста длилась недолго – митингующие успели сделать только несколько фотографий, после чего их задержала полиция.
Лузин рассказал, что в протоколе сказано, что он провёл несогласованную акцию. За это на него оформили протокол по статье 20.2 КоАП РФ. Плюс к этому его ещё обвиняют по ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП (вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании). По закону, теперь активиста могут арестовать на срок до 15 суток, оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей или обязать выполнять работы.
Президент Владимир Путин подписал о новой административной ответственности за «вовлечение» подростков в несогласованные митинги в декабре. Теперь оформить протокол могут за участие несовершеннолетних в митингах, демонстрациях, пикетах или шествиях.
Ранее стало известно, что суд в Петербурге обязал взыскать с активистов штаба Навального более 7 миллионов рублей за вытоптанные газоны, повреждённые во время митинга «Он нам не царь», который прошёл 5 мая 2018 прошлого. При этом активисты считают, что это дело имеет политический подтекст.
О составлении протокола рассказал представитель штаба оппозиционера Алексея Навального в Калининграде Иван Лузин. Именно в отношении него и был составлен протокол.
Лузин рассказал, что 7 февраля он и ещё две несовершеннолетние девушки устроили на городской площади акцию протеста против пыток. Митинг был посвящён участникам уголовных дел против «Сети» и БАРС.
Молодые люди держали в руках плакаты, на которых, например, было написано «Пытка электрошокером — Виктор Филинков, 25 лет» и «Избит в отделении — Александр Оршулевич, 30 лет».
В результате акция протеста длилась недолго – митингующие успели сделать только несколько фотографий, после чего их задержала полиция.
Лузин рассказал, что в протоколе сказано, что он провёл несогласованную акцию. За это на него оформили протокол по статье 20.2 КоАП РФ. Плюс к этому его ещё обвиняют по ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП (вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании). По закону, теперь активиста могут арестовать на срок до 15 суток, оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей или обязать выполнять работы.
Президент Владимир Путин подписал о новой административной ответственности за «вовлечение» подростков в несогласованные митинги в декабре. Теперь оформить протокол могут за участие несовершеннолетних в митингах, демонстрациях, пикетах или шествиях.
Ранее стало известно, что суд в Петербурге обязал взыскать с активистов штаба Навального более 7 миллионов рублей за вытоптанные газоны, повреждённые во время митинга «Он нам не царь», который прошёл 5 мая 2018 прошлого. При этом активисты считают, что это дело имеет политический подтекст.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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