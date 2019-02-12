О составлении протокола рассказал представитель штаба оппозиционера Алексея Навального в Калининграде Иван Лузин. Именно в отношении него и был составлен протокол.. Митинг был посвящён участникам уголовных дел против «Сети» и БАРС.Молодые люди держали в руках плакаты, на которых, например, было написано «Пытка электрошокером — Виктор Филинков, 25 лет» и «Избит в отделении — Александр Оршулевич, 30 лет».В результатеЛузин рассказал, что в протоколе сказано, что он провёл несогласованную акцию. За это на него оформили протокол по статье 20.2 КоАП РФ. Плюс к этому его ещё обвиняют по ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП (вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании). По закону,Президент Владимир Путин подписал о новой административной ответственности за «вовлечение» подростков в несогласованные митинги в декабре. Теперь оформить протокол могут за участие несовершеннолетних в митингах, демонстрациях, пикетах или шествиях.Ранее стало известно, что суд в Петербурге обязал взыскать с активистов штаба Навального более 7 миллионов рублей за вытоптанные газоны, повреждённые во время митинга «Он нам не царь», который прошёл 5 мая 2018 прошлого. При этом активисты считают, что это дело имеет политический подтекст.