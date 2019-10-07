ИА «Ореанда-Новости». Первый штраф за курение на балконе получит житель Ставропольского края.

Об этом заявило информационное агентство «Интерфакс». Мужчине, курившему на балконе, придется заплатить за проступок сумму в размере четырёх тысяч рублей. Этот случай является одним из первых во всей стране прецедентов получения наказания за данное правонарушение.

Инцидент произошёл 4 октября в городе Изобильном. В одном из многоквартирных домов города произошел небольшой пожар площадью в половину квадратного метра. Его причиной стало неосторожное курение на балконе.

Закон, запрещающий курение на балконе вступил в силу уже с начала октября 2019 года. Отныне на балконах российских квартир и любых других жилых помещений (включая гостиничные номера) запрещается курение. Закон был принят в связи с растущей пожарной опасностью в стране. Штраф за нарушение может варьироваться от трёх до пяти тысяч рублей.