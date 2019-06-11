ИА «Ореанда-Новости» Пограничная служба Федеральной службы безопасности сообщила, что 12 июня начнёт действовать новая процедура подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России в другие страны.

В соответствии с новыми правилами приём и учёт заявлений будут обеспечивать подразделения по вопросам миграции территориальных органов министерства внутренних дел России по месту жительства одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей либо по месту жительства несовершеннолетнего лица, в отношении которого подаётся заявление. При этом заявление о несогласии на выезд ребёнка за рубеж может быть подано в российское посольство или консульство по месту постоянного проживания заявителя за пределами страны.