ИА «Ореанда-Новости». В России вступили в силу изменения в налоговом законодательстве, которые вводят льготы для дачников.

Налоговый кодекс перетерпел некоторые изменения, которые вступают в силу с сегодняшнего дня. Из списка налогообложения исключили понятия несколько понятий, которые касаются дачных участков. Изменения принесут дачникам льготы, благодаря которым, они смогут уйти от уплаты налогов.

Об этом сообщила «Парламентская газета».

С этого дня собственников дач, садов, огородов и так далее ждёт освобождение от уплаты налога на прибыль. Однако изменения затронут лишь тех, кто не состоит в товариществе. Для остальных в налоговом законодательстве ничего не изменится.

Кроме того, от сборов будет освобождено приобретение и создание имущества общего пользования, ремонт объектов капитального строительства, которые находятся в рамках территории, отданных под сады или огороды.

Правила затронут соответствующие отношения, возникшие с начала этого года.