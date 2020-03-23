ИА «Ореанда-Новости». В России вводят временные ограничения на экспорт всех видов круп, пишет «МК».



Ограничения ввели с 20 марта сроком на 10 дней. Подчёркивается, что эта мера необходима, чтобы не допустить распространение коронавируса.



Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 25 марта подготовить предложения насчёт целесообразности ограничения экспорта лекарств и продуктов первой необходимости.