Ракова сообщила, что повторные тесты показали, что коронавируса у заболевших нет. Вице-мэр уточнила, что среди выздоровевших две женщины и двое мужчин, пациенты находятся в хорошем состоянии.Ранее был выписан первый пациент, который заразился этим вирусом. Таким образом, от коронавируса в Москве излечились уже пять человек.