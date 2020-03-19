19.03.2020, 19:52
В России вылечили четырёх больных коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что из московской инфекционной больницы выписали ещё четырёх пациентов, у которых был обнаружен коронавирус, пишет РИА Новости.
Ракова сообщила, что повторные тесты показали, что коронавируса у заболевших нет. Вице-мэр уточнила, что среди выздоровевших две женщины и двое мужчин, пациенты находятся в хорошем состоянии.
Ранее был выписан первый пациент, который заразился этим вирусом. Таким образом, от коронавируса в Москве излечились уже пять человек.
Ракова сообщила, что повторные тесты показали, что коронавируса у заболевших нет. Вице-мэр уточнила, что среди выздоровевших две женщины и двое мужчин, пациенты находятся в хорошем состоянии.
Ранее был выписан первый пациент, который заразился этим вирусом. Таким образом, от коронавируса в Москве излечились уже пять человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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