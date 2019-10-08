ИА «Ореанда-Новости». По данным Аналитического центра при Правительстве РФ, незаконный таксомотроный рынок за последние 2 года вырос на 35%.

Это составляет более 12% от общего бизнеса по перевозке пассажиров. В 2017 году количество выданных лицензий на таксомоторную деятельность уменьшилось на 8%, в 2018 и 2019 годах число лицензий не увеличилось и составляет 411 тысяч по всей России. 

Многие такси вводят в штат индивидуальных предпринимателей, что позволяет отказаться от получения лицензий. Таким образом, государство теряет 6 миллиардов рублей в год за счёт неуплаченных налогов и пошлин с деятельности такси.

Число нелегальных поездок зависит от региона и составляет от 16% до 50% от всего числа вызванного такси.