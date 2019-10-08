Это составляет более 12% от общего бизнеса по перевозке пассажиров.Многиечто позволяет отказаться от получения лицензий. Таким образом,за счёт неуплаченных налогов и пошлин с деятельности такси.Число нелегальных поездок зависит от региона и составляет от 16% до 50% от всего числа вызванного такси.