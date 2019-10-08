08.10.2019, 17:34
В России вырос нелегальный рынок такси
ИА «Ореанда-Новости». По данным Аналитического центра при Правительстве РФ, незаконный таксомотроный рынок за последние 2 года вырос на 35%.
Это составляет более 12% от общего бизнеса по перевозке пассажиров. В 2017 году количество выданных лицензий на таксомоторную деятельность уменьшилось на 8%, в 2018 и 2019 годах число лицензий не увеличилось и составляет 411 тысяч по всей России.
Многие такси вводят в штат индивидуальных предпринимателей, что позволяет отказаться от получения лицензий. Таким образом, государство теряет 6 миллиардов рублей в год за счёт неуплаченных налогов и пошлин с деятельности такси.
Число нелегальных поездок зависит от региона и составляет от 16% до 50% от всего числа вызванного такси.
Это составляет более 12% от общего бизнеса по перевозке пассажиров. В 2017 году количество выданных лицензий на таксомоторную деятельность уменьшилось на 8%, в 2018 и 2019 годах число лицензий не увеличилось и составляет 411 тысяч по всей России.
Многие такси вводят в штат индивидуальных предпринимателей, что позволяет отказаться от получения лицензий. Таким образом, государство теряет 6 миллиардов рублей в год за счёт неуплаченных налогов и пошлин с деятельности такси.
Число нелегальных поездок зависит от региона и составляет от 16% до 50% от всего числа вызванного такси.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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