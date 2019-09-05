ИА «Ореанда-Новости» Согласно статистике, в период с января по июль в России резко возросла смертность от отравления спиртными напитками.

Скончались более четырёх тысяч человек, сообщают в Центре разработки национальной алкогольной политики.

В Москве в указанный промежуток времени умерли от отравления спиртным 71 человек. Как отмечают аналитики, это на 10,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В северной столице алкоголем отравились 83 человека.