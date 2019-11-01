Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова выступила с докладом на заседании Правительства РФ. По её данным, за последние 9 месяцев наблюдаетсяи составляет 73,5 года.На увеличение возрастного показателя повлияло спасение людей от преждевременной смерти в случаях ДТП, пожаров и других происшествий. По сравнению с показателем 2018 года,