01.11.2019, 00:50
В России выросла средняя продолжительность жизни
ИА «Ореанда-Новости». Продолжительность жизни россиян продолжает расти по среднестатистическим данным, сообщает Минздрав России.
Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова выступила с докладом на заседании Правительства РФ. По её данным, за последние 9 месяцев наблюдается увеличение средней продолжительности жизни россиян на полгода и составляет 73,5 года.
На увеличение возрастного показателя повлияло спасение людей от преждевременной смерти в случаях ДТП, пожаров и других происшествий. По сравнению с показателем 2018 года, в этом году летальных исходов по неосторожности на 31 тысячу жертв меньше.
Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова выступила с докладом на заседании Правительства РФ. По её данным, за последние 9 месяцев наблюдается увеличение средней продолжительности жизни россиян на полгода и составляет 73,5 года.
На увеличение возрастного показателя повлияло спасение людей от преждевременной смерти в случаях ДТП, пожаров и других происшествий. По сравнению с показателем 2018 года, в этом году летальных исходов по неосторожности на 31 тысячу жертв меньше.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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