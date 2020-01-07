Из-за этого многие компании предпочтут взять на работу молодого специалиста, а не человека, возраст которого близок к пенсии. Следующая проблема основана на сохранении населения старшего поколения на рынке труда.которым тоже проблематично найти новую работу в связи с вводом новой компьютерной техники.Подобные программы помогли бы снизить социальные риски.