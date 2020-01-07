07.01.2020, 13:53
В России выявили 3 недочёта в новой пенсионной реформе
ИА «Ореанда-Новости». Российские экономисты из Научно-исследовательского финансового института выявили 3 недочёта в новой пенсионной реформе.
По словам Владимира Назарова, главный недочёт связан с введением уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров для работодателей. Из-за этого многие компании предпочтут взять на работу молодого специалиста, а не человека, возраст которого близок к пенсии. Следующая проблема основана на сохранении населения старшего поколения на рынке труда. По мнению Назарова, государственную поддержку должны получать не только россияне предпенсионного возраста, но и 45-летние люди, которым тоже проблематично найти новую работу в связи с вводом новой компьютерной техники.
Последний недочёт связан с отсутствием лекарственного страхования и гарантированного минимального дохода для предпенсионеров. Подобные программы помогли бы снизить социальные риски.
По словам Владимира Назарова, главный недочёт связан с введением уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров для работодателей. Из-за этого многие компании предпочтут взять на работу молодого специалиста, а не человека, возраст которого близок к пенсии. Следующая проблема основана на сохранении населения старшего поколения на рынке труда. По мнению Назарова, государственную поддержку должны получать не только россияне предпенсионного возраста, но и 45-летние люди, которым тоже проблематично найти новую работу в связи с вводом новой компьютерной техники.
Последний недочёт связан с отсутствием лекарственного страхования и гарантированного минимального дохода для предпенсионеров. Подобные программы помогли бы снизить социальные риски.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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