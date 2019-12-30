30.12.2019, 19:03
В России за 2019 год лекарства подорожали менее, чем на 5%
ИА «Ореанда-Новости». В России за 2019 год лекарства подорожали на 4,7%, сообщает министр здравоохранения Вероника Скворцова. Причём количество наименований медикаментов увеличилось и равняется 14,5 тысячам.
Скворцова отметила, что весь год стоимость на жизненно важные лекарственные препараты не повысилась. Также весь 2019 год департамент здравоохранения контролировал рост цен в рыночном сегменте.
Скворцова отметила, что весь год стоимость на жизненно важные лекарственные препараты не повысилась. Также весь 2019 год департамент здравоохранения контролировал рост цен в рыночном сегменте.
Также министр здравоохранения отметила, что только по 5 медикаментам в 2019 году россияне ощутили дефицит. Но Скворцова пообещала, что в 2020 году будет разрабатываться законопроект, который позволит регулировать постоянное производство и объёмы выпускаемых лекарственных препаратов. По её словам, в 2018 году было изменено законодательство в отношении производителей медикаментов, которых обязали оглашать своё желание выйти из сферы производства лекарств не менее, чем за год. Новшество позволило избежать пропажу необходимых медикаментов с рынка. Аналогичное изменения коснётся и объёма выпуска лекарственных препаратов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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