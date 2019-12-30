Также министр здравоохранения отметила, что только по 5 медикаментам в 2019 году россияне ощутили дефицит. Но Скворцова пообещала, что в 2020 году будет разрабатываться законопроект, который позволит регулировать постоянное производство и объёмы выпускаемых лекарственных препаратов. По её словам, в 2018 году было изменено законодательство в отношении производителей медикаментов, которых обязали оглашать своё желание выйти из сферы производства лекарств не менее, чем за год. Новшество позволило избежать пропажу необходимых медикаментов с рынка. Аналогичное изменения коснётся и объёма выпуска лекарственных препаратов.



