11.09.2019, 10:10
В России за год значительно снизилось количество разводов
ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с данными Росстата, в течение последнего года в России зафиксировано значительное снижение количества разводов. В 2018 году распались 705 браков в пересчёте на 1000 заключённых браков. В 2019 году данный показатель снизился на 12 % и составил 621.
Разводы чаще всего происходят в Ленинградской (889) и Сахалинской областях (878). Меньше всего браков расторгается в северокавказских республиках: в Чечне (147), Ингушетии (197), Дагестане (278), Северной Осетии (488), а также в Тыве (251).Глава рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко, комментируя уменьшение числа разводов, заявил, что одной из причин появления такой тенденции может быть снижение доходов граждан – вести совместное хозяйство выгоднее. Чиновник также отметил, что количество разводов в России чрезмерно велико. Рыбальченко указал на то, что в 2017 году коэффициент разводимости (среднее число случаев расторжения брака на 1 тысячу жителей) в России составлял 4,2, в то время как, например, в Германии этот показатель был равен 1,86, в США – 3,2, в Австралии – 2.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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