ИА «Ореанда-Новости» В соответствии с данными Росстата, в течение последнего года в России зафиксировано значительное снижение количества разводов. В 2018 году распались 705 браков в пересчёте на 1000 заключённых браков. В 2019 году данный показатель снизился на 12 % и составил 621.

Разводы чаще всего происходят в Ленинградской (889) и Сахалинской областях (878). Меньше всего браков расторгается в северокавказских республиках: в Чечне (147), Ингушетии (197), Дагестане (278), Северной Осетии (488), а также в Тыве (251).

Глава рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко, комментируя уменьшение числа разводов, заявил, чтоЧиновник также отметил, что количество разводов в России чрезмерно велико. Рыбальченко указал на то, что в 2017 году коэффициент разводимости (среднее число случаев расторжения брака на 1 тысячу жителей) в России составлял 4,2, в то время как, например, в Германии этот показатель был равен 1,86, в США – 3,2, в Австралии – 2.