В сообщении заявлено, что средневзвешенные цены в РФ на новые автомобили за последние пять лет выросли на 54 процента.Сергей Целиков, возглавляющий "Автостат", заявляет, что девальвация рубля стала главной причиной роста стоимости автомобилей за последние годы. По его словам, девальвация произошла в 2015 году, а только сейчас цена на автомобили её компенсировали. Также, по его словам, цены на автомобили увеличились из-за инфляции, повышения утилизационного сбора, роста НДС.