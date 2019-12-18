18.12.2019, 12:25
В России за пять лет новые автомобили подорожали в полтора раза
ИА «Ореанда-Новости» В 1,5 раза выросли в России за последние пять лет цены на новые автомобили. Одной из причин такого роста цен является девальвация рубля. Об этом сообщает "Автостат" - аналитическое агентство.
В сообщении заявлено, что средневзвешенные цены в РФ на новые автомобили за последние пять лет выросли на 54 процента. Если пять лет назад средняя цена машины составляла около 1 миллиона рублей, то на конец этого года этот показатель вырос до 1,5 миллиона рублей.
Сергей Целиков, возглавляющий "Автостат", заявляет, что девальвация рубля стала главной причиной роста стоимости автомобилей за последние годы. По его словам, девальвация произошла в 2015 году, а только сейчас цена на автомобили её компенсировали. Также, по его словам, цены на автомобили увеличились из-за инфляции, повышения утилизационного сбора, роста НДС.
В сообщении заявлено, что средневзвешенные цены в РФ на новые автомобили за последние пять лет выросли на 54 процента. Если пять лет назад средняя цена машины составляла около 1 миллиона рублей, то на конец этого года этот показатель вырос до 1,5 миллиона рублей.
Сергей Целиков, возглавляющий "Автостат", заявляет, что девальвация рубля стала главной причиной роста стоимости автомобилей за последние годы. По его словам, девальвация произошла в 2015 году, а только сейчас цена на автомобили её компенсировали. Также, по его словам, цены на автомобили увеличились из-за инфляции, повышения утилизационного сбора, роста НДС.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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