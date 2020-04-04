ИА «Ореанда-Новости». За сутки в России было зарегистрировано 582 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в штабе по борьбе с распространением нового коронавируса COVID-19. Отмечается, что случаи заражения были зафиксированы в 32 регионах России.

Всего на данный момент известно о 4 731 случае заражения коронавирусом в стране. Заболевшие были обнаружены в 78 регионах России, отметили в штабе.

Сообщается, что за последние сутки были выписаны 52 пациента, переболевших коронавирусом. Таким образом, число выздоровевших от COVID-19 достигло 333. Также увеличилось число погибших от болезни, вызванной коронавирусом. За сутки скончались 9 человек, за весь период – 43 человека.