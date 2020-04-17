ИА «Ореанда-Новости». В России за минувшие сутки зарегистрировали 4 070 случаев заражения коронавирусной инфекцией.



Всего в стране на данный момент диагностировано 32 007 случаев заболевания. Об этом сообщил официальный представитель информационного центра о коронавирусе (ИЦК) Александр Мясников в пятницу в эфире телеканала "Россия-24"

За сутки скончался 41 пациент с коронавирусом, 286 выздоровели. За весь период умерло 273 человека, 2 590 пациентов справились с болезнью.



16 апреля за сутки было выявлено 3 448 случаев заражения коронавирусом. Тогда же общее число заболевших достигло 27 938 человек.



Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились уже более двух миллионов человек, 146 тысяч погибли. Наибольшее число жертв — в США, Италии, Испании, Франции и Великобритании.

