ИА «Ореанда-Новости». В России за минувшие сутки зарегистрировали 601 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи были зафиксированы в 32 регионах страны. Лидером по количеству заболевших стала Москва, в которой за сутки тесты подтвердили 448 случаев заражения. Впервые заболевшие были выявлены в Ингушетии и Еврейском автономном округе.

За сутки умерло четыре человека. 46 человек было выписано из больниц. За всё время было зарегистрировано 34 летальных исхода, 281 выздоровевших пациентов. На данный момент известно о 4149 случаев заражения в 78 регионах России.