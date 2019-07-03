ИА «Ореанда-Новости» Более 1% жителей 13 регионов заражены ВИЧ, а число регионов, где распространилось заболевание, за три года возросло на 40%. Такие данные приведены в докладе Роспотребнадзора «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте».

Из материалов доклада следует, что 70% больных - экономически активные граждане в возрасте от 30 до 50 лет. В 35 регионах доля населения с вирусом составляет более 0,5%. В небольших городах значительно возросло число заражённых ВИЧ, говорится в материалах ведомства.