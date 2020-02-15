15.02.2020, 14:36
В России задержали чиновника, который выдал незаконное разрешение на строительство на побережье Байкала
ИА «Ореанда-Новости». В России был задержан чиновник Листвянского района, который выдал незаконное разрешительный документ на начало строительства на побережье Байкала.
Ранее стало известно, что глава местной администрации выдал частное разрешение на строительство недвижимости, площадь которой должна была составлять 1,4 тысячи квадратных метров на территории центральной байкальской экологической зоны. Разрешение было выдано ещё в 2017 году, однако известно об это стало только сейчас.
На чиновника было заведено уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей. В здании администрации Листвянского района прошли обыски с изъятием документов.
Ранее стало известно, что глава местной администрации выдал частное разрешение на строительство недвижимости, площадь которой должна была составлять 1,4 тысячи квадратных метров на территории центральной байкальской экологической зоны. Разрешение было выдано ещё в 2017 году, однако известно об это стало только сейчас.
На чиновника было заведено уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей. В здании администрации Листвянского района прошли обыски с изъятием документов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии