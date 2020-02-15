Ранее стало известно, что глава местной администрации выдал частное разрешение на строительство недвижимости, площадь которой должна была составлять 1,4 тысячи квадратных метров на территории центральной байкальской экологической зоны. Разрешение было выдано ещё в 2017 году, однако известно об это стало только сейчас.В настоящее время он находится под стражей.