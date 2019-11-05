ИА «Ореанда-Новости». Российскими полицейскими были задержаны двое подозреваемых в убийстве мэра Киселёвска.



Сегодня, 5 ноября, Следственный комитет РФ по Кемеровской области сообщил о задержании двоих мужчин, которых подозревают в убийстве Сергей Лаврентьева. Ими являются жители города Белово Кемеровской области 35 и 49 лет. Одного из них, Марата Гарипова, уже арестовали. Решение по второму подозреваемому будет рассматриваться сегодня.



Нападение было совершено 31 октября 2019 года на приусадебном участке убитого мэра Киселёвска. На месте преступления были обнаружены биоматериалы трёх нападающих, один из которых был обнаружен мёртвым.



Подозреваемые будут привлечены к уголовной ответственности по части 2 статьи 105 УК РФ.