ИА «Ореанда-Новости» . Сегодня, 4 марта, появилась информация о задержании нескольких подозреваемых в распространении фейковых сообщений о массовом заражении коронавирусом российского населения. Об этом сообщило издание «Интерфакс», ссылаясь на источник в столичном правоохранительном органе.

По сообщению изданию, в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства и детали дела, а также принимают необходимые меры для удаления фейков их сети.

Напомним, что российский вице-премьерПолитик заверила Владимира Путина, что