04.03.2020, 16:30
В России задержали предполагаемых распространителей фейков о коронавирусе
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 4 марта, появилась информация о задержании нескольких подозреваемых в распространении фейковых сообщений о массовом заражении коронавирусом российского населения. Об этом сообщило издание «Интерфакс», ссылаясь на источник в столичном правоохранительном органе.
По сообщению изданию, в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства и детали дела, а также принимают необходимые меры для удаления фейков их сети.Напомним, что российский вице-премьер Татьяна Голикова на совещании заявила президенту об активном распространении в интернете фейковых сообщений о серьёзной вспышке вируса на территории Москвы. Политик заверила Владимира Путина, что данные утверждения являются ложными.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии