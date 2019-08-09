ИА «Ореанда-Новости» Специалисты маркетингового агентства DSM Group впервые за последние 3 года зафиксировали падение розничных продаж недорогих лекарственных средств (в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей). В то же время объём реализации дорогостоящих препаратов увеличился почти на 8 %.

За первые 6 месяцев 2019 года продажи лекарств стоимостью более 500 рублей выросли на 7,8 % – с 211,3 тысячи до 227,7 тысячи упаковок. Препараты в ценовой категории от 150 до 500 рублей граждане стали приобретать реже на 3,3 % (сокращение с 750,9 тысячи до 726,4 тысячи упаковок), а лекарства ценой от 50 до 150 рублей стали покупать меньше на 3 % (снижение с 600,9 тысячи до 582,7 тысячи), до 50 рублей – на 7,1 % (снижение с 1,1 миллиона до 977,1 тысячи упаковок).

Глава DSM Group Сергей Шуляк объясняет данную статистику «вымыванием» дешёвых лекарств из ассортимента аптек. Заместитель генерального директора фармацевтической компании Stada CIS Иван Глушков согласен с этим выводом. По его мнению, большинство аптек стремятся продавать те препараты, в отношении которых у них заключены маркетинговые договоры.

Коммерческий директор сети аптек «36,6» Евгения Ламина предложила другое объяснение. В течение года средняя стоимость лекарств дешевле 50 рублей увеличилась на 5 % и теперь они попросту попали в другую ценовую категорию.