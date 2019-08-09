09.08.2019, 11:29
В России зафиксировано рекордное число больных онкологическими заболеваниями детей
ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Росстата установили, что в 2018 году количество детей, у которых диагностированы злокачественные онкологические заболевания, стало рекордным.
Всего в прошлом году на диспансерном наблюдении находились более 26,9 тысячи детей с такими диагнозами. В 2008 году их насчитывалось 16,6 тысячи, в 2017-м – 25,8 тысячи.Профессор, академик Российской академии наук Александр Румянцев, комментируя данную информацию, назвал рост показателя «позитивным явлением», пояснив: это значит, что стало больше детей, которые получают необходимое лечение. «Это очень радостные, позитивные цифры, так как они отражают увеличение диспансерной группы детей, перенёсших онкологические заболевания. За счёт эффективного лечения (более 80 % больных имеют безрецидивное течение болезни более 5 лет) происходит естественное увеличение диспансерной группы», – сказал специалист.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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