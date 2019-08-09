ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Росстата установили, что в 2018 году количество детей, у которых диагностированы злокачественные онкологические заболевания, стало рекордным.

Всего в прошлом году на диспансерном наблюдении находились более 26,9 тысячи детей с такими диагнозами. В 2008 году их насчитывалось 16,6 тысячи, в 2017-м – 25,8 тысячи.

«Это очень радостные, позитивные цифры, так как они отражают увеличение диспансерной группы детей, перенёсших онкологические заболевания. За счёт эффективного лечения (более 80 % больных имеют безрецидивное течение болезни более 5 лет) происходит естественное увеличение диспансерной группы», – сказал специалист.