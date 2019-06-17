17.06.2019, 18:08
В России зафиксированы попытки кибератаки со стороны США
ИА «Ореанда-Новости». Источник в руководстве одного из силовых ведомств России сообщил, что были выявлены попытки спецслужб США проводить кибератаки на российские объекты инфраструктуры, пишет «mk.ru».
Речь идёт о попытках Штатов внедриться в системы управления транспортом в России, банковской сферой и энергетикой.
Сообщается, что кибератаки получилось нейтрализовать. В силовых структурах отмечают, что эти кибератаки можно назвать признаками кибервойны.
Речь идёт о попытках Штатов внедриться в системы управления транспортом в России, банковской сферой и энергетикой.
Сообщается, что кибератаки получилось нейтрализовать. В силовых структурах отмечают, что эти кибератаки можно назвать признаками кибервойны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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