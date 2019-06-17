Речь идёт о попытках Штатов внедриться в системы управления транспортом в России, банковской сферой и энергетикой.Сообщается, что кибератаки получилось нейтрализовать. В силовых структурах отмечают, что эти кибератаки можно назвать признаками кибервойны.