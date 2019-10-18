ИА «Ореанда-Новости». Минприроды предлагает запретить выбрасывать использованные батарейки вместе с другим мусором в мусоропроводы и урны, пишет РБК.



Ведомство уже подготовило соответствующий документ. Так сказано, что батарейки и аккумуляторы нужно утилизировать отдельно от прочих отходов.



При этом, как именно будут наказывать за такие нарушения, не уточняется. Предлагается повышать экологическое сознание россиян.