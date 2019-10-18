18.10.2019, 18:24
В России запретят выбрасывать батарейки вместе с остальным мусором
ИА «Ореанда-Новости». Минприроды предлагает запретить выбрасывать использованные батарейки вместе с другим мусором в мусоропроводы и урны, пишет РБК.
Ведомство уже подготовило соответствующий документ. Так сказано, что батарейки и аккумуляторы нужно утилизировать отдельно от прочих отходов.
При этом, как именно будут наказывать за такие нарушения, не уточняется. Предлагается повышать экологическое сознание россиян.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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