ИА «Ореанда-Новости». Всех иностранных граждан в России, у которых найдут коронавирус, отправят на принудительное лечение, пишет «МК».



После полного выздоровления, иностранцы смогут решить, оставаться им или уехать. Об этом рассказал в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.



Кроме того, там также сообщили, что вывезенные из провинции Хубэй россияне в курсе своего предстоящего помещения в 14-дневный карантин по возвращении на родину.