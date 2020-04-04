ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер России Татьяна Голикова заявил, что тест-система на антитела к COVID-19 будет зарегистрирована в России уже в апреле, пишет «Интерфакс».



По словам Голиковой, первым делом протестируют медработников.



При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носитель коронавируса, у которого нет симптомов заболевания, не вырабатывает к нему иммунитет. По её данным, в России таких заболевших 24,8 процентов. Попова отметила, что такие носители вируса не так опасны, однако всё равно могут передать инфекцию другим.