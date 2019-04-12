ИА «Ореанда-Новости». Заместитель министра обороны Алексей Криворучко проинформировал об успешном завершении государственных испытаний новой зенитной ракетной системы С-350 "Витязь-ПВО".

Первый серийный комплект ЗРК выпустят уже в текущем году, его производство уже запущено, сообщил замминистра обороны. 26 марта Минобороны провело положительные пуски. Напомним, ЗРС С-350 "Витязь-ПВО" станет заменой С-300ПС.