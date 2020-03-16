16.03.2020, 16:35
В России здоровые граждане смогут сделать тест на коронавирус
ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что россияне без признаков простуды смогут пройти тест на наличие коронавируса, пишет «Интерфакс».
Сделать анализ можно будет в специализированных лабораториях. Лаборатории при этом «будут использовать методы, не предполагающие выделения возбудителя». Регионы должны получить согласие сотрудников на работу с этими тест-системами.
Голикова отметила, что таким образом граждане смогут успокоить себя и своих близких.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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