В Москве акция памяти около часа дня в центре города – шествие пройдёт от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Об этом рассказал один из организаторов митинга, член движения «Солидарность» Илья Яшин.Кроме того, митинг начался также и в северной столице – в Петербурге акция стартовала в два часа дня около Финляндского вокзала.Митинги памяти прошли также и в других городах страны. Так,, пишет «Интерфакс».Памятное мероприятие прошло также в Чебоксарах. Там люди пришли к памятнику жертвам политических репрессий. В Саратове был сбор в сквере имени Грибоедова. Акция памяти прошла также в Перми. А вот в Кирове власти согласовывать мероприятие отказались.В итоге в Нижнем Новгороде пройдут одиночные пикеты, после которых люди собираются возложить цветы к мемориалу политика. При этом ранее марш имени Немцова, который возглавлял область с 1991 по 1997 год, проходил в столице региона на центральной улице.Напомним, Немцова убили 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту около Кремля. Следственный комитет продолжает расследование убийства. При этом семья Немцова говорит о том, что следствие не делает ничего, чтобы найти заказчиков и организаторов убийства.