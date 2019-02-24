24.02.2019, 15:42
В российских городах проходят митинги памяти Немцова
ИА «Ореанда-Новости». В воскресенье по всей России проходят митинги, посвященные памяти убитого четыре года назад в столице оппозиционного политика Бориса Немцова.
В Москве акция памяти около часа дня в центре города – шествие пройдёт от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Об этом рассказал один из организаторов митинга, член движения «Солидарность» Илья Яшин. В столице в митинги принимают участие около 10 тысяч человек, в том числе туда пришёл оппозиционер Алексей Навальный.
Кроме того, митинг начался также и в северной столице – в Петербурге акция стартовала в два часа дня около Финляндского вокзала.
Митинги памяти прошли также и в других городах страны. Так, в Ярославле на акцию пришли около 200 человек. Люди собрались в сквере возле дома, в котором жил Немцов, когда работал в Ярославской областной думе, пишет «Интерфакс».
Памятное мероприятие прошло также в Чебоксарах. Там люди пришли к памятнику жертвам политических репрессий. В Саратове был сбор в сквере имени Грибоедова. Акция памяти прошла также в Перми. А вот в Кирове власти согласовывать мероприятие отказались.
В Нижнем Новгороде чиновники ввели запрет на публичные мероприятия в центре города, поэтому организаторы митинга памяти Немцова не просили разрешения провести митинг в спальных районах города, так как посчитали, что это может оскорбить память политика. В итоге в Нижнем Новгороде пройдут одиночные пикеты, после которых люди собираются возложить цветы к мемориалу политика. При этом ранее марш имени Немцова, который возглавлял область с 1991 по 1997 год, проходил в столице региона на центральной улице.
Напомним, Немцова убили 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту около Кремля. Следственный комитет продолжает расследование убийства. При этом семья Немцова говорит о том, что следствие не делает ничего, чтобы найти заказчиков и организаторов убийства.
В Москве акция памяти около часа дня в центре города – шествие пройдёт от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Об этом рассказал один из организаторов митинга, член движения «Солидарность» Илья Яшин. В столице в митинги принимают участие около 10 тысяч человек, в том числе туда пришёл оппозиционер Алексей Навальный.
Кроме того, митинг начался также и в северной столице – в Петербурге акция стартовала в два часа дня около Финляндского вокзала.
Митинги памяти прошли также и в других городах страны. Так, в Ярославле на акцию пришли около 200 человек. Люди собрались в сквере возле дома, в котором жил Немцов, когда работал в Ярославской областной думе, пишет «Интерфакс».
Памятное мероприятие прошло также в Чебоксарах. Там люди пришли к памятнику жертвам политических репрессий. В Саратове был сбор в сквере имени Грибоедова. Акция памяти прошла также в Перми. А вот в Кирове власти согласовывать мероприятие отказались.
В Нижнем Новгороде чиновники ввели запрет на публичные мероприятия в центре города, поэтому организаторы митинга памяти Немцова не просили разрешения провести митинг в спальных районах города, так как посчитали, что это может оскорбить память политика. В итоге в Нижнем Новгороде пройдут одиночные пикеты, после которых люди собираются возложить цветы к мемориалу политика. При этом ранее марш имени Немцова, который возглавлял область с 1991 по 1997 год, проходил в столице региона на центральной улице.
Напомним, Немцова убили 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту около Кремля. Следственный комитет продолжает расследование убийства. При этом семья Немцова говорит о том, что следствие не делает ничего, чтобы найти заказчиков и организаторов убийства.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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