ИА «Ореанда-Новости». Борец за права курильщиков предложила создать курилки в российских поездах.

Речь идёт о поездах дальнего следования, в которых курящие часто толпятся в тамбурах или туалетах. Председатель Общероссийского движения за права курильщиков заявила о необходимости ограничить специальные места для курильщиков. Об инициативе сообщает RT.

Ольга Беклещива поддержала решение Госдумы о возврате специальных курилок в здания аэропортов. Она отметила, что этот шаг пойдёт на пользу, а также добавила, что Движение за права курящих всегда заявляло о важности разделения курильщиков от некурящих.

Беклищева выразила надежду на то, что в поездах дальнего следования выделят специальные вагоны или тамбуры для курильщиков.