ИА "Ореанда-Новости". Во многих регионах России сегодня состоялась масштабная акция экологического протеста «Россия – не помойка!», которая направлена против реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Все субъекты страны с 1 января 2019 года перешли на новую систему обращения с мусором, в рамках которой теперь за весь цикл от сбора до захоронения отвечает региональный оператор. Компанию, предоставляющую услуги, ранее выбрали на местах в рамках открытых конкурсов.

Согласованные с местными властями акции состоялись в Красноярске, Новосибирске и Омске. Лидер новосибирской оппозиции Светлана Каверзина рассказала журналистам, что в их городе на экологический митинг пришли заявленные в уведомлении в администрацию 15 человек. В Омске участниками акции на площади перед СКК им. Виктора Блинова стали примерно 100 человек. Активисты потребовали от властей перехода на современные способы обращения с мусором, а не захоронения и сжигания, пишет издание «Коммерсант».

Красноярский митинг около ДК «Кировский» собрал примерно полсотни человек. Результатом акции стала резолюция с требованием проверки мусорных полигонов и изучения действующих тарифов на вывоз мусора. Документ будет направлен в прокуратуру, городской мэрии и администрации края.

В Ярославле акция протеста состоялась в парке Победы в спальном районе города, поскольку ранее городские власти отказались разрешить провести митинг в центре Ярославля. Акцию посетили около 300 человек. Основным требованием собравшихся стало снижение тарифов на вывоз мусора.

Состоялись мероприятия в рамках всероссийской акции и в Краснодарском крае. Поскольку согласования местных властей получить не удалось, оппозиционеры ограничились одиночными пикетами в Краснодаре, Туапсе, Ейске, Новороссийске и Сочи. Все акции, по словам организаторов, прошли мирно и без задержаний.

Акция прошла и в центре уральского региона – Екатеринбурге. На акцию пришли около 200 человек. Лозунги представителей оппозиции сводились примерно к одному: расчёт тарифов должен идти от стоимости и размеров квартиры, а не количества жильцов. Другим тезисом стало предложение строить вместо мусоросжигательных заводов перерабатывающие линии.

Акции протеста против мусорной реформы также были зафиксированы в Тамбовской области, в Архангельске, Казани, Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Уфе, Тюмени и Ижевске.