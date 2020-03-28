ИА «Ореанда-Новости». Регионы России вводят ряд ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом. В субъектах закрываются кафе, заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры, кинотеатры и так далее. Кроме того, некоторые регионы ввели ограничения на посещение религиозных учреждений и прекратили работу транспорта.

Ограничительные меры вступают в силу с 28 марта.

После обращения Владимира Путина к россиянам, в котором президент объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей, российские регионы должны максимально ограничить необходимость граждан выходить из дома. Власти призывают граждан соблюдать карантин и режим самоизоляции. В предстоящую выходную неделю работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, банки и транспорт. Вводится запрет на любые массовые мероприятия.