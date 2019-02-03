ИА "Ореанда-Новости". В тюремных больницах появятся палаты паллиативной помощи для неизлечимо больных пациентов, которые ждут освобождения по состоянию здоровья. Обустройством хосписов займётся Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), сообщил журналистам Валерий Максименко, занимаются пост заместителя директора ведомства.

По словам Максименко, сейчас федеральная служба занимается организацией этого вопроса. Распоряжение организовать в колониях и следственных изоляторах на базе медико-санитарных частей хосписы для тяжелобольных заключённых, которые жду решения суда об освбождении, отдал Геннадий Корниенко, директор ФСИН.



При этом Максименко отметил, что тема содержания неизлечимо больных осуждённых «для ФСИН более чем актуальная». Замдиректора ведомства пояснил, что в случаях, когда врачи диагностируют заключённому неизлечимую болезнь и прогноз при этом негативный, то федеральная служба в рамках действующего законодательства готовит осуждённого к освобождению. Однако пока соответствующие документы поступают в суд, и выносится решение, человек нередко умирает.

В минувшем году, по сведения Максименко, в России погибли 732 человека, не дождавшись судебного решения об освобождении. «Надо понимать, насколько тяжёлыми были их последние часы, и как морально тяжело было видеть их агонию сокамерникам», - сказал замглавы службы.

В 2018 году суды смогли рассмотреть 4202 ходатайства об освобождении, положительное решение было принято в 2438 случаях.

Уход за больными станут осуществлять на платной основе другие заключённые и медицинские работники, которых уже начали отбирать региональные управления ФСИН.

Согласно данным Федеральной службы исполнения наказаний, медицинское обслуживание осуждённых и подследственных обеспечивают более 130 больниц разного профиля, а также медицинские части или здравпункты в каждом учреждении, 56 лечебных исправительных учреждений для больных туберкулезом, 9 лечебных исправительных учреждений для больных наркоманией.

Ранее представители правозащитных организаций отметили существенное улучшения качества оказания медицинской помощи осуждённым после создания медико-санитарных частей. Медицинскую службу полностью вывели из структурного подчинения начальнику колонии. Были созданы медико-санитарные части, которые подчиняются напрямую региональному пенитенциарному управлению.