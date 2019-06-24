ИА «Ореанда-Новости» Сокращение числа бюджетных мест в российских вузах спрогнозировано правительство. Данные об этом содержаться в докладе Федеральному собранию, сообщает издание «Известия».

Так, к 2024 году число бюджетных мест сократиться на 17%. На сегодняшний день абитуриентам доступно 518,4 тыс. мест, в 2024 году, как предполагается, их будет 432,4 тыс. При этом число абитуриентов, наоборот, увеличится на 15%.

Конкурс на место будет составлять 1,9 человека на место, сегодня он составляет 1,4. В документе не указываются возможные причины сокращения бюджетных мест в высших учебных заведениях.