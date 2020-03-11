Об этом рассказали в информационной службе суда.Тринадцатого сентября 2019 года между Китаевым и Ильесовым случилась ссора, во время которой последний нанёс Китаеву тридцать три удара ногами и руками. Китаев умер от полученных травм двадцать девятого сентября. Инцидент случился в камере мордовской колонии № 6, в которой находятся заключенные, приговоренные к пожизненному лишению свободы.Ильесов за убийство получил четырнадцать лет, которые будут приплюсованы к пожизненному сроку, назначенному ему в 2015 году. За два года до этого, он, будучи в нетрезвом состоянии, совершил убийства четырёх жителей новгородского населённого пункта Окуловка, сообщает "Медиазона".