11.03.2020, 12:00
В российский колонии убит последний секс-маньяк СССР
ИА «Ореанда-Новости». Торбеевским районным судом Мордовии был вынесен приговор Дустмуроду Ильесову, гражданину Таджикистана, убившему Артура Китаева, который находился с ним одной камере. Об этом рассказали в информационной службе суда.
Тринадцатого сентября 2019 года между Китаевым и Ильесовым случилась ссора, во время которой последний нанёс Китаеву тридцать три удара ногами и руками. Китаев умер от полученных травм двадцать девятого сентября. Инцидент случился в камере мордовской колонии № 6, в которой находятся заключенные, приговоренные к пожизненному лишению свободы.
Ильесов за убийство получил четырнадцать лет, которые будут приплюсованы к пожизненному сроку, назначенному ему в 2015 году. За два года до этого, он, будучи в нетрезвом состоянии, совершил убийства четырёх жителей новгородского населённого пункта Окуловка, сообщает "Медиазона".
Китаева в 1992 году приговорили к смертной казни за то, что он совершал убийства и изнасилования. Его называют последним сексуальным маньяком Советского Союза.
Тринадцатого сентября 2019 года между Китаевым и Ильесовым случилась ссора, во время которой последний нанёс Китаеву тридцать три удара ногами и руками. Китаев умер от полученных травм двадцать девятого сентября. Инцидент случился в камере мордовской колонии № 6, в которой находятся заключенные, приговоренные к пожизненному лишению свободы.
Ильесов за убийство получил четырнадцать лет, которые будут приплюсованы к пожизненному сроку, назначенному ему в 2015 году. За два года до этого, он, будучи в нетрезвом состоянии, совершил убийства четырёх жителей новгородского населённого пункта Окуловка, сообщает "Медиазона".
Китаева в 1992 году приговорили к смертной казни за то, что он совершал убийства и изнасилования. Его называют последним сексуальным маньяком Советского Союза.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии